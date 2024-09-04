За время работы в избирательной комиссии за сотрудником сохраняется рабочее место

На время исполнения государственных (общественных) обязанностей сотрудников отпускают с работы с сохранением за ними рабочего места. Причем в ТК нет конкретного перечня таких гособязанностей.

К числу таких обязанностей относится:

работа в комиссии по подготовке и проведению выборов, референдума члена комиссии с правом решающего голоса;

участие в выборах в качестве зарегистрированного кандидата;

работа специалистов в контрольно-ревизионных службах при избирательных комиссиях.

Об этом сообщает Роструд в письме от 02.08.2024 № ПГ/14510-6-1.

Членам избирательной комиссии платят компенсацию за период, когда они были освобожден от основной работы за счет бюджетных средств.

То есть работодатель только сохраняет место за сотрудником, но не средний заработок. Оплата за эти дни будет не от работодателя, а от избирательной комиссии.