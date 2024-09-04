Компании могут до 2027 года применять особый порядок учета курсовых разниц по налогу на прибыль

В базе по налогу на прибыль будут учитывать курсовые разницы по валютным обязательствам плоть до 2027 года. Особый порядок должен был перестать действовать с 31 декабря 2024 года, но его продлили.

В федеральном законе от 08.08.2024 № 259-ФЗ есть поправки, которые продлят срок действия особого порядка учета в базе налога на прибыль курсовых разниц по валютным требованиям и обязательствам.

Этот механизм ввели с 1 января 2022 года, он должен был перестать действовать 31 декабря 2024 года. Сейчас срок продлили до 2027 года.

Согласно п. 4 ст. 271 НК, положительная курсовая разница возникает при дооценке внереализационного дохода, полученного в виде курсовой разницы по требованиям с 2022 по 2024 годы. Дата получения такого дохода совпадает с моментом прекращения требований. Отрицательная курсовая разница возникает при уценке валютных доходов.