С 2025 года на АУСН можно торговать на маркетплейсах

Под запрет будет попадать не вся посредническая деятельность.
Не смогут применять АУСН только такие посредники – поверенные, комиссионеры, агенты.
Таким образом, в 2025 году селлеры смогут применять АУСН при торговле на маркетплейсах.
Кроме того, с 2025 года можно будет перейти с УСН на АУСН в любое время – с начала любого месяца. Напомним, сейчас это можно сделать только с начала года.
Напомним, применять АУСН пока может бизнес из 4 регионов: Москва, Подмосковье, Калужская область, Татарстан.
Обо всех изменениях в работе на маркетплейсах в 2025 году расскажем на онлайн-курсе «Бухгалтерия маркетплейса-2024: учет, налоги, 1С», теперь в программе есть отдельный блок с разбором новых правил налоговой реформы-2025. Сейчас курс стоит 3 690 рублей вместо
16 350 рублей.
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