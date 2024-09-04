С 2025 года на АУСН можно торговать на маркетплейсах

Сейчас при АУСН посреднические договоры запрещены. Но с 2025 года эта норма изменится.

Под запрет будет попадать не вся посредническая деятельность.

Не смогут применять АУСН только такие посредники – поверенные, комиссионеры, агенты.

Таким образом, в 2025 году селлеры смогут применять АУСН при торговле на маркетплейсах.

Кроме того, с 2025 года можно будет перейти с УСН на АУСН в любое время – с начала любого месяца. Напомним, сейчас это можно сделать только с начала года.

Напомним, применять АУСН пока может бизнес из 4 регионов: Москва, Подмосковье, Калужская область, Татарстан.