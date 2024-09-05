Новая инициатива Генпрокурора: законодательно ограничить проверки бизнеса

По мнению Игоря Краснова, озвученному на ВЭФ-2024, уменьшение проверок — это шаг к созданию благоприятной среды для предпринимательства и экономического роста.

Генеральный прокурор РФ принял участие в IX Восточном экономическом форуме.

В выступлении Игоря Краснова прозвучало, что его ведомство продолжает курс на снижение административного давления на бизнес. За первое полугодие 2024 года было отклонено две трети заявок на внеплановые проверки. Это позволило избежать почти 40 тысяч проверок (38 тыс. из 57 тыс. заявлений, или 66,4%).

Краснов заявил, что действующий мораторий и прокурорский фильтр доказали свою эффективность, обеспечивая баланс прав предпринимателей и общественных интересов. Глава государства проинформирован о необходимости законодательного закрепления этого механизма, чтобы он стал стабильной гарантией.

Приоритетом в развитии системы госконтроля остается профилактика нарушений обязательных требований.

По инициативе прокуратуры Правительство предоставило одной тыс. резидентам территорий с преференциальными экономическими режимами возможность заменять плановые проверки профилактическими визитами. Сейчас на повестке дня — расширение этого механизма на все категории хозяйствующих субъектов.

Для достижения этих целей Правительство рассматривает возможность использования индикаторов риска нарушений обязательных требований. Это позволит проводить проверки только относительно опасных объектов, а для остальных случаев— ограничиться профилактическими мероприятиями.

Планируется учет результатов проверок для улучшения риск-ориентированной модели контроля. Основное внимание уделят совершенствованию самих индикаторов риска нарушений.

Краснов считает, что создание благоприятной деловой среды требует отказа от проверок и наказаний, но это не касается псевдокоммерсантов, дискредитирующих ответственный бизнес. Важно соблюсти баланс между снижением административного давления и защитой интересов потребителей.