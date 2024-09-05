Мы обновили программу курса для начинающих бухгалтеров! Учитесь с нуля уже по правилам налоговой реформы-2025

Мы дополнили наш онлайн-курс «Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С» новым блоком по налоговой реформе-2025. Здесь собраны все поправки по УСН, НДФЛ и страховым взносам, с которыми бухгалтеру нужно будет работать в 2025 году. Освойте новые правила уже сейчас, чтобы в следующем году работать без стресса.

С 2025 года для применения УСН будут новые лимиты дохода, численности и ОС, придется платить НДС со ставками до 20%. Кроме этого, много изменений будет в области НДФЛ: будет пятиступенчатая шкала ставок, в том числе для релокантов, также увеличатся стандартные вычеты на детей и сотрудников, сдавших нормы ГТО. На подготовку к новым правилам меньше полугода, так что заняться этим надо как можно скорее.

Поэтому мы решили структурировать всю имеющуюся информацию по каждому изменению и записали дополнительные уроки для курса, которые касаются налоговой реформы-2025.

Что нового в курсе

Налоговая нагрузка на бизнес увеличится, рассчитывать и уплачивать налоги с доходов сотрудников будет сложнее, поэтому мы доработали наш онлайн-курс «Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С» и добавили туда новый блок «Налоговая реформа-2025. Изменения в НДФЛ, налоге на прибыль, страховых взносах, УСН и налоговая амнистия», в который включили 15 новых уроков.

Прогрессивная шкала НДФЛ;

Изменение ставок НДФЛ для отдельных видов доходов;

Налоговые вычеты;

Налоговый кэшбэк;

Особенности исчисления НДФЛ с фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании;

Налог на прибыль;

Страховые взносы;

Налог на имущество;

Земельный налог;

Туристический налог;

Лимиты УСН с 2025 года;

Как с 2025 года будут индексировать лимит дохода для перехода на УСН;

Налоговые ставки для УСН;

НДС для компаний на УСН;

Налоговая амнистия при дроблении бизнеса.

Кроме этого, мы добавили тесты для самопроверки по тому, насколько хорошо вы разобрались в особенностях работы с НДФЛ и УСН в 2025 году. Также приложили конспекты уроков и подробные инструкции.

Чему вы научитесь

Всего в онлайн-курсе «Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С» — 250 уроков, практические работы, конспекты, справочный материал и много шаблонов и образцов для отработки навыков.

Вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН, оформлять социальные пособия и другие выплаты работникам.

Новичкам в этой области курс поможет освоить базовые принципы работы бухгалтера, а опытные специалисты смогут структурировать имеющиеся знания, чтобы повысить квалификацию и увеличить свой доход.

Это прикладной курс, поэтому вас ждут практические задания по работе с таблицами и ведению учета в 1С:Бухгалтерия и 1С:ЗУП, много задач по заполнению форм отчетности, составлению договоров и т. д.

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