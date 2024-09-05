Мы обновили программу курса для начинающих бухгалтеров! Учитесь с нуля уже по правилам налоговой реформы-2025

С 2025 года для применения УСН будут новые лимиты дохода, численности и ОС, придется платить НДС со ставками до 20%. Кроме этого, много изменений будет в области НДФЛ: будет пятиступенчатая шкала ставок, в том числе для релокантов, также увеличатся стандартные вычеты на детей и сотрудников, сдавших нормы ГТО. На подготовку к новым правилам меньше полугода, так что заняться этим надо как можно скорее.
Поэтому мы решили структурировать всю имеющуюся информацию по каждому изменению и записали дополнительные уроки для курса, которые касаются налоговой реформы-2025.
Что нового в курсе
Налоговая нагрузка на бизнес увеличится, рассчитывать и уплачивать налоги с доходов сотрудников будет сложнее, поэтому мы доработали наш онлайн-курс «Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С» и добавили туда новый блок «Налоговая реформа-2025. Изменения в НДФЛ, налоге на прибыль, страховых взносах, УСН и налоговая амнистия», в который включили 15 новых уроков.
Прогрессивная шкала НДФЛ;
Изменение ставок НДФЛ для отдельных видов доходов;
Налоговые вычеты;
Налоговый кэшбэк;
Особенности исчисления НДФЛ с фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании;
Налог на прибыль;
Страховые взносы;
Налог на имущество;
Земельный налог;
Туристический налог;
Лимиты УСН с 2025 года;
Как с 2025 года будут индексировать лимит дохода для перехода на УСН;
Налоговые ставки для УСН;
НДС для компаний на УСН;
Налоговая амнистия при дроблении бизнеса.
Кроме этого, мы добавили тесты для самопроверки по тому, насколько хорошо вы разобрались в особенностях работы с НДФЛ и УСН в 2025 году. Также приложили конспекты уроков и подробные инструкции.
Чему вы научитесь
Всего в онлайн-курсе «Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С» — 250 уроков, практические работы, конспекты, справочный материал и много шаблонов и образцов для отработки навыков.
Вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН, оформлять социальные пособия и другие выплаты работникам.
Новичкам в этой области курс поможет освоить базовые принципы работы бухгалтера, а опытные специалисты смогут структурировать имеющиеся знания, чтобы повысить квалификацию и увеличить свой доход.
Это прикладной курс, поэтому вас ждут практические задания по работе с таблицами и ведению учета в 1С:Бухгалтерия и 1С:ЗУП, много задач по заполнению форм отчетности, составлению договоров и т. д.
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