Эксперт: оспорить кадастровую стоимость можно тремя способами — дешевый, подороже и дорогой

На V Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» эксперт рассказал о причинах и способах оспаривания кадастровой стоимости недвижимости.

В ходе V Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» Дмитрий Желнин — управляющий партнер юридической фирмы «Митсан Консалтинг», юрист, предприниматель рассказал о состоянии дел с налогами на недвижимость, о кадастровой стоимости и порядке ее оспаривания, как сделать налоги меньше и своих кейсах.

Эксперт отметил, что недвижимость в России — это порядка 162,5 млн объектов и 672 трлн ₽ (на 2022 год). При этом примерно 50 млн объектов нет в ЕГРН.

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Желнин прикинул, что сколько платим с кадастровой стоимости:

налог на имущество юрлиц — 201 млрд руб.;

налог на имущество физлиц — 128 млрд;

земельный налог — 207 млрд;

В сумме это 536 млрд руб. По подсчетам эксперта завышение — примерно 30%.

536 млрд. руб. × 30% = 160,8 млрд руб.

Одной из основных причин завышенных налогов на имущество эксперт назвал несправедливую кадастровую оценку. Поэтому ее следует смело оспаривать.

Он подчеркнул, что ГБУ Роскадастр (При Росреестре) «имеет право» пересмотреть кадастровую стоимость на любой стадии государственной кадастровой оценки и после нее.

Желнин наглядно показал, что есть 3 варианта действий в отношении кадастровой стоимости:

Быстрый и дешевый — подача декларации о характеристиках объекта, замечаний и обращений. Подольше и подороже — через комиссию и в ГБУ. Долгий и дорогой — в суде общей юрисдикции.

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