Российский малый бизнес стал более заинтересован в инвестициях

Сбер сообщает об увеличении объемов средств компаний малого бизнеса, размещенных на срочных вкладах. В июле 2024 года предприниматели разместили почти 680 млрд рублей, что в 1,7 раза больше, чем в июле 2023 года.

Об этом на IX Восточном экономическом форуме рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Он отметил рост интереса предпринимателей к инвестиционным инструментам. Банк расширяет линейку продуктов управления ликвидностью, включая классические и гибкие варианты. Разместить средства онлайн на срок от 1 до 90 дней можно всего за несколько минут с брокерским счетом.

Зампред Сбера сообщил, что в июле 2024 года малый бизнес заключил в 3,2 раза больше внебиржевых сделок РЕПО по сравнению с прошлым годом, а объем средств удвоился. Это связано с тем, что с июня такие сделки можно проводить через интернет-банк СберБизнес. Банк планирует переводить в онлайн и альтернативные инструменты управления ликвидностью.

Обратное РЕПО (покупка ценных бумаг с обязательством обратной продажи) — это эффективная альтернатива традиционным финансовым инструментам. Оно позволяет бизнесу быстро разместить средства от 1 млн рублей на срок до 90 дней. Также доступно РЕПО «овернайт», позволяющее заключить сделку на один рабочий день.