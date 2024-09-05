ВТБ повысил доступность услуг на 35%

Благодаря открытию новых офисов, охват банка возрос с 58 до 69 миллионов человек.

С начала года ВТБ открыл 35 отделений в 34 городах, включая ЛНР, Крым и Севастополь, где теперь доступны услуги для малого и среднего бизнеса. В планах — открытие филиалов в Мариуполе и Донецке до конца года.

Об этом на ВЭФ-2024 сообщил Руслан Еременко — член правления ВТБ.

Еременко отметил, что офисная сеть расширится в Ингушетии, Калмыкии, Тыве и Карачаево-Черкесии, что увеличит географию присутствия банка с 82 до 89 регионов.

К концу 2026 года ВТБ рассчитывает достичь охвата в 100 млн россиян. В настоящее время в стране действуют более 1 400 отделений банка.

Также топ-менеджер ВТБ сообщил, что более половины клиентов малого и среднего бизнеса банка «Открытие» уже переведены на обслуживание в ВТБ. Завершить перевод планируется до конца октября, после чего дистанционное обслуживание «Открытия» будет прекращено. Интеграция банка стартовала в декабре 2023 года.