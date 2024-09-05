Путин: майнинг — это хорошо, а РФ стала одним из лидеров по добыче криптовалют

Президент призвал бизнес не забывать о том, что деятельность по добыче криптовалют может привести к дефициту электроэнергии.

Президент Владимир Путин во время Восточного экономического форума заявил, что Россия — один из мировых лидеров по майнингу криптовалют. Этого удалось добиться за счет профицита энергетических мощностей в Сибири.

«Мы рады, что бизнес, который работает в этой сфере, неплохо зарабатывает, но профицит энергоресурсов Сибири не должен превратиться в дефицит. Майнинг — это хорошо, но строительство жилья, промышленных и социальных объектов не менее, а, может даже, более важно», — сказал Владимир Путин.

Недавно мы писали, что президент подписал закон о майнинге. Вести деятельность по добыче криптовалют разрешается компаниям и ИП, включенным в специальный реестр. Физлица также могут заниматься майнингом, но не превышать допустимые лимиты потребления электроэнергии.