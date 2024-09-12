Налоговые риски, грозящие плательщикам НДС: что проверяющие ставят под сомнение

Бизнес на НДС может столкнуться с разрывами НДС, а также обвинениями со стороны ФНС в необоснованном получении вычетов.

Ведущий эксперт направления «Налоговый консалтинг» ЦФУ ГРУПП Анастасия Филиппова в ходе V Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» рассказала, с какими налоговыми рисками может столкнуться бизнес при уплате НДС.

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В первую очередь налоговики проверяют, чтобы не было разрывов. Разрыв НДС означает, что в цепочке контрагентов кто-то либо не сдал декларацию, либо сдал нулевую, либо не заплатил НДС. При этом совершенно не важно, что документы в порядке, сдана декларация и уплачен налог.

Если компанию признали конечным выгодоприобретателем, ФНС будет требовать оплаты НДС именно у нее.

Налоговый орган доказывает получение компанией или контрагентами необоснованной налоговой выгоды в виде вычета НДС, а также в результате дробления бизнеса. В этом случае под сомнение поставят:

реальность операции — получено ли исполнение по сделке, получен ли товар, выполнена ли работа, оказана ли услуга, была ли оплата;

исполнение сделки надлежащим лицом — была ли сделка исполнена лицом, указанным в документах, не проявлена должная осмотрительность при выборе контрагента, у контрагента отсутствует техническая возможность исполнить сделку;

действительный экономический смыл операции — не должно быть признака искусственности, лишенной хозяйственного смысла, противоречие сделки привычной бизнес-стратегии. Если она, например, была непрофильной или сверх рисковой;

наличие деловой цели — разумных экономических причин для совершения сделки, когда цель – получить прибыль, а не неуплата и зачет (возврат) сумм налога.

Реально совершенные операции оценивают на предмет их соответствия остальным критериям.

Документы, которые представляет налогоплательщик для подтверждения права на уменьшение налоговой обязанности, должны отражать достоверную информацию о реальной операции в соответствии с ее действительным экономическим смыслом.

Эксперт подчеркнула: важно помнить, что обязанность по документальному подтверждению операций возложена на бизнес.

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