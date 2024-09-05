Фиксированные взносы за 2023 год не уменьшают налог по ПСН за 2024 год

Переносятся только взносы 1%.
Разъяснение дает эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».
Уменьшить налог по ПСН в 2024 году можно на такие взносы:
фиксированные за 2024 год (49 500 руб.);
взносы 1% за 2024 год;
взносы 1% за 2023 год (если на них не уменьшали налог 2023 года).
Для уменьшения налога по ПСН на взносы нужно сдать уведомление.
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