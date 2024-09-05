ЦБ: мошенники скрывали финансовую пирамиду под видом цифрового актива

Платформы по размещению цифровых финансовых активов должны лучше следить за рисками. Для этого создадут систему контроля.

Зампред Центробанка Филипп Габуния призвал платформы по размещению цифровых финансовых активов (ЦФА) лучше следить за размещаемыми выпусками. Регулятор обнаружил, что под прикрытием ЦФА была финансовая пирамида.

«Один случай у нас был, когда по стечению обстоятельств один актив цифровой, под которым была пирамида, не вышел в обращение, чудесным образом, на очень уважаемой платформе», — сказал Габуния.

Регулятор планирует создать систему контроля за рисками, чтобы платформы могли оценивать активы, которые размещают.

Сейчас Минфин обсуждает с Банком России идею увеличить лимит на покупку ЦФА неквалифицированными инвесторами.