Ozon Банк запускает накопительные счета для бизнеса

Предприниматели могут получать пассивный доход с ежедневным начислением и выплатой процентов.

Ozon Банк объявил о запуске нового накопительного продукта — «Счет ежедневного дохода» для бизнеса, предлагая пользователям ставку 15% годовых. Этот финансовый инструмент доступен для всех ИП и юрлиц, которые имеют расчетный счет в Ozon Банке. Пресс-релиз есть в распоряжении «Клерка».

Преимуществами нового продукта банк называет:

бесплатное обслуживание и пополнение счета;

проценты на остаток начисляются каждый день без перерывов на выходные и праздники;

фиксированная процентная ставка 15%, не зависящая от баланса на счете;

вывод средств возможен в любой момент без комиссии.

Предприниматели могут бесплатно пополнить счет с помощью внутрибанковского перевода, QR-кода или по реквизитам со счета в другом банке.

Кроме того, клиенты-продавцы других маркетплейсов смогут пополнять накопительный счет выручкой от продаж, привязав его реквизиты к своему личному кабинету.

«В каждом бизнесе бывают периоды, когда средства на расчетном счете не работают, например, между закупками. Разместить их на депозите сложно, так как деньги могут быть нужны в любой момент. Наш новый продукт решает эту проблему: предприниматели смогут зарабатывать дополнительный доход каждый день без комиссий и ограничений», — пояснил руководитель транзакционного бизнеса для В2В-клиентов Ozon Fintech Дмитрий Колесников.

Заявлено, что с новым продуктом от Ozon Банка владельцы бизнеса смогут эффективно управлять финансами и зарабатывать на временно свободных средствах.