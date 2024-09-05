РКН предложил порядок регистрации блогеров с 10 тысячами подписчиков и более

Вот как Роскомнадзор предлагает формировать данный реестр:
— Авторы каналов и блогов должны будут передать в ведомство наименование и указатель персональной страницы в соцсети, а также свое ФИО. Иностранные граждане также будут указывать ФИО и страну проживания, юрлица — название организации, организационно-правовую форму, регистрационный номер, ИП — свое ФИО, регистрационный номер, иностранные компании — название, страну регистрации, налоговый идентификатор и (или) идентификатор в торговом реестре страны регистрации.
— Авторы должны будут предоставить номера и адреса электронной почты, которые использовались при создании и ведении блога. Также IP-адрес компьютера, с которого регистрировалась и велась страница.
— Полученные сведения будут общедоступными, Роскомнадзор будет публиковать их в реестре на своем официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня внесения сведений. Также блогеры должны будут сообщать об изменениях в своих данных.
— Данные удалят из реестра, если пользователь удалит свою страницу или аудитория станет меньше 10 тысяч. Об удалении страницы нужно будет сообщить в Роскомнадзор в течение трех рабочих дней.
Комментарии2
принят. сейчас готовят нормативные акты
"Также IP-адрес компьютера, с которого регистрировалась и велась страница"
вот это бред. Я захожу на свою страницу с любого адреса. уже даже не помню, на каком сервере регистрировалась.