РКН предложил порядок регистрации блогеров с 10 тысячами подписчиков и более

Проект приказа, который в данный момент не принят, был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Вот как Роскомнадзор предлагает формировать данный реестр:

— Авторы каналов и блогов должны будут передать в ведомство наименование и указатель персональной страницы в соцсети, а также свое ФИО. Иностранные граждане также будут указывать ФИО и страну проживания, юрлица — название организации, организационно-правовую форму, регистрационный номер, ИП — свое ФИО, регистрационный номер, иностранные компании — название, страну регистрации, налоговый идентификатор и (или) идентификатор в торговом реестре страны регистрации.

— Авторы должны будут предоставить номера и адреса электронной почты, которые использовались при создании и ведении блога. Также IP-адрес компьютера, с которого регистрировалась и велась страница.

— Полученные сведения будут общедоступными, Роскомнадзор будет публиковать их в реестре на своем официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня внесения сведений. Также блогеры должны будут сообщать об изменениях в своих данных.

— Данные удалят из реестра, если пользователь удалит свою страницу или аудитория станет меньше 10 тысяч. Об удалении страницы нужно будет сообщить в Роскомнадзор в течение трех рабочих дней.