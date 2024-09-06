Как платить налог на имущество при утрате права на освобождение от налогообложения

Компании-участники инновационного научно-технического центра имеют право в течение 10 лет не платить налог на имущество. ФНС объяснила, как действовать при утрате этой льготы.

Согласно п. 28 ст. 381 НК, от налога на имущество освобождены компании, которые получили статус участника инновационного научно-технологического центра. Эту льготу можно применять в течение 10 лет после постановки имущества на учет.

Такие компании утратят право на освобождение от уплаты налога на имущество, если:

утрачен статус участника проекта;

совокупный размер прибыли участника проекта превысил 300 млн рублей.

«В случае прекращения у организации права на налоговую льготу по налогу… исчисление налога в отношении объекта налогообложения, по которому предоставлялась налоговая льгота, производится с учетом положений пункта 4 статьи 376, пункта 8 статьи 382 Налогового кодекса», — сказано на сайте ФНС.

Налог будут рассчитывать с учетом коэффициента. Его определяют как отношение числа полных месяцев, в течение которых не было налоговой льготы, к числу календарных месяцев в отчетном периоде. Месяц возникновения права на налоговую льготу и месяц прекращения указанного права принимается за полный месяц.