Как платить налог на имущество при утрате права на освобождение от налогообложения

Согласно п. 28 ст. 381 НК, от налога на имущество освобождены компании, которые получили статус участника инновационного научно-технологического центра. Эту льготу можно применять в течение 10 лет после постановки имущества на учет.
Такие компании утратят право на освобождение от уплаты налога на имущество, если:
утрачен статус участника проекта;
совокупный размер прибыли участника проекта превысил 300 млн рублей.
«В случае прекращения у организации права на налоговую льготу по налогу… исчисление налога в отношении объекта налогообложения, по которому предоставлялась налоговая льгота, производится с учетом положений пункта 4 статьи 376, пункта 8 статьи 382 Налогового кодекса», — сказано на сайте ФНС.
Налог будут рассчитывать с учетом коэффициента. Его определяют как отношение числа полных месяцев, в течение которых не было налоговой льготы, к числу календарных месяцев в отчетном периоде. Месяц возникновения права на налоговую льготу и месяц прекращения указанного права принимается за полный месяц.
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