Какие документы нужны бухгалтеру для работы с ВЭД

Перед выходом на международные рынки предпринимателям нужно правильно организовать систему учета.

При экспортных и импортных операциях появляется ряд первичных документов. Они должны быть составлены на двух языках — на русском, и на языке контрагента.

Прежде всего нужен сам контракт с иностранным контрагентом, в котором отражают условия сделки, основные термины и положения по внешней торговле. В частности, оплата расходов и переход рисков утраты.

Продавец создает для покупателя инвойс — документ, где представлена вся информация о товаре. Его количество, цвет, размер, цена и иные характеристики. Там же указывают условия поставки и реквизиты сторон. Этот документ похож на счет-фактуру и нужен, чтобы пройти таможенный и валютный контроль.

При импорте и экспорте товаров оформляют таможенную декларацию на каждую партию. В ней перечисляют сведения о грузе, отправителе, получателе и транспорте. Сотрудники таможни могут не пропустить груз, если этот документ будет заполен с ошибками.

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