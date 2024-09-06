⚡️ Итоги дня: абоненты МТС смогут звонить на колонку от Яндекса, аренда квартир подорожала на 2 тысячи, а «Одноклассники» скрыли сообщения от незнакомцев

Социальная сеть «Одноклассники» стала скрывать сообщения от незнакомцев в переписке. Обновления призваны защитить людей от нежелательного и навязчивого общения и минимизировать вероятность контакта со спамом.

Индекс бутерброда вырос на 1,4 пункта — до 134,5 пункта. Во второй половине августа средний чек вырос по огурцам (+8,9%), сливочному маслу (+1,1%), ветчине (+1%). Не изменился по батону, кофе и сахару. Снизился только по сыру (-1,4%).

Чаще всего в ретейле подделывают одежду, аксессуары и парфюмерию известных брендов. Сложнее всего фальсифицировать электронику, так как она имеет идентификационные номера.

Каждый третий россиянин посещает пункты выдачи заказов еженедельно. Еще столько же опрошенных забирают интернет-заказы 2-3 раза в месяц, 15% — примерно раз в месяц, а 10% – и того реже.

Российские компании этим летом нарастили зарплатные предложения на 9% за год — до 67 219 рублей в среднем по рынку. Максимальный рост на 16% замечен в Ставрополе — до 54 031 рубля и в Краснодаре — до 66 196 рублей.

Telegram начал вести модерацию приватных чатов после задержания во Франции Павла Дурова. На странице FAQ Telegram предоставил адрес электронной почты, на который можно направить запрос модераторам на удаление контента, приложив ссылку.

Бывший следственный изолятор «Кресты» в Санкт-Петербурге выставят на аукцион для его преобразования. В будущем проекте может быть реализована общественно-деловая концепция и сохранена историческая составляющая. Конечное решение определит администрация города.

В Буэнос-Айресе прошел фестиваль дружбы России и Аргентины. В мероприятии приняли участие коллективы, представляющие культуру двух стран.

В шоу «Ледниковый период» впервые за 17 лет смогут выступить зрители. Создатели уже объявили кастинг для съемок в новом сезоне. В нем могут принять участие мужчины и женщины старше 21 года, которые хорошо катаются на коньках, но не профессиональные фигуристы.

Абоненты МТС смогут звонить через «умную» колонку Яндекса. Вызовы будут приходить одновременно на телефон и на Яндекс Станцию. Звонок ничем не отличается от обычного телефонного вызова: будет включен в текущий мобильный тариф, а собеседник увидит стандартный входящий с персонального номера.