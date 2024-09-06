Правительство заменит плановые проверки бизнеса профилактическими

По итогам профилактических визитов компании не получают штрафы, им дают бесплатные консультации по исправлению нарушений.

Вице-премьер Дмитрий Григоренко во время встречи с предпринимателями на Восточном экономическом форуме-2024 заявил о планах полностью перейти с плановых на профилактические проверки бизнеса.

«Прорабатывается вопрос замены плановых проверок обязательными профилактическими визитами. Это коснется всех объектов контроля, не относящихся к категориям чрезвычайно высокого и высокого рисков. Инструмент профвизитов зарекомендовал себя во время действующего в стране моратория на проверки», — сказано в телеграм-канале кабмина.

Кроме того, будут расширено число индикаторов для проведения внеплановых проверок. Эффективность таких контрольных мероприятий составляет около 85%, тогда как показатель при проверках по другим основаниям — 60%.

«Важно, чтобы бизнес понимал, почему он отнесен к той или иной категории риска. У отдельных органов уже есть работающие "калькуляторы", например МЧС по пожарному надзору или Роструда по трудовому. Удобный и понятный сервис должен появиться у всех», — сообщил Григоренко.

За первые шесть месяцев 2024 года инспекторы провели 570 профилактических визитов. Предпринимателям не выписали штраф, но предоставили консультации по устранению нарушений.