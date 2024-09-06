Какие сложности могут возникнуть при переходе на МЧД

Полномочия, которые предоставляют машиночитаемые доверенности, могут не соответствовать требованиям бизнеса. Однако с 1 сентября сотрудники смогут сдавать отчетность, вести ЭДО и работать с маркировкой только при наличии МЧД.

С 1 сентября 2024 сотрудники должны при электронном взаимодействии применять квалифицированный сертификат для физического лица и одновременно машиночитаемую доверенность (МЧД), выданную от имени компании или ИП.

Без этого МЧД уполномоченные работники не смогут сдать отчетность в налоговую, завести товар с маркировкой в систему «Честный ЗНАК», а также обмениваться документами с контрагентами и удаленными сотрудниками.

Чтобы оформить МЧД нужно:

подготовить данные доверителя и доверенного лица;

определите перечень АИС и порталов, с которыми работает сотрудник;

уточните требования к формату МЧД, к способу подготовки и представления МЧД, к обязательным и необязательным полномочиям и способу их указания;

подготовить МЧД и подписать ее у руководителя.

При переходе на машиночитаемые доверенности компании сталкиваются с юридическими трудностями. Например, машиночитаемые полномочия могут быть недостаточно гибкими, чтобы соответствовать потребностям бизнеса.

К сложностям организационного характера относятся:

различные требования и стандарты оформления МЧД от разных государственных органов и АИС;

необходимость обучения сотрудников;

передоверие через нотариуса.

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