Частных инвесторов на Мосбирже уже больше 33 млн человек

Число физлиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже (MOEX), по итогам августа 2024 года составило 33,3 млн (+524 тыс. человек за август). Ими открыто 59,8 млн счетов (+1,1 млн счетов за август).

Сделки на Московской бирже в августе заключили более 3,8 млн частных инвесторов.

Суммарный объем вложений частных инвесторов на фондовом рынке Мосбиржи в августе составил 110,1 млрд рублей. Физлица сократили инвестиции в акции на 21,5 млрд, объем вложений в паи фондов составил 49,1 млрд, облигации – 82,5 млрд. Об этом сообщает Мосбиржа.

Доля физлиц в торгах акциями — 77,8%, облигациями – 39,7%, на спот-рынке валюты – 8,3%, на срочном рынке – 64,7%.

В августе самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка, ЛУКОЙЛа, Газпрома, Роснефти, Яндекса, привилегированные акции Сургутнефтегаза, акции Норникеля, Т-Банка и НОВАТЭК.

Доля вечерней торговой сессии в совокупном объеме торгов акциями и паями фондов составила 12,6%. Частные инвесторы были основными участниками вечерней сессии с долей 85%, активнее всего совершая торговые операции с паями БПИФа денежного рынка «Ликвидность», акциями Сбербанка, Газпрома, ЛУКОЙЛа, Яндекса, Т-Банка, Мечел, НОВАТЭКа, Банка ВТБ и Татнефти.

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) составило 5,84 млн. Торговый оборот на них в августе 2024 составил 226,8 млрд рублей. В структуре оборота 75% – сделки с акциями, 9% – с облигациями и 16% – с паями фондов.

Регионы-лидеры по количеству открытых ИИС — Москва, Московская область и Санкт-Петербург. За ними следуют Свердловская область, Краснодарский край, Башкортостан, Татарстан, Ростовская, Челябинская и Самарская области.