Частных инвесторов на Мосбирже уже больше 33 млн человек

Сделки на Московской бирже в августе заключили более 3,8 млн частных инвесторов.
Суммарный объем вложений частных инвесторов на фондовом рынке Мосбиржи в августе составил 110,1 млрд рублей. Физлица сократили инвестиции в акции на 21,5 млрд, объем вложений в паи фондов составил 49,1 млрд, облигации – 82,5 млрд. Об этом сообщает Мосбиржа.
Доля физлиц в торгах акциями — 77,8%, облигациями – 39,7%, на спот-рынке валюты – 8,3%, на срочном рынке – 64,7%.
В августе самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка, ЛУКОЙЛа, Газпрома, Роснефти, Яндекса, привилегированные акции Сургутнефтегаза, акции Норникеля, Т-Банка и НОВАТЭК.
Доля вечерней торговой сессии в совокупном объеме торгов акциями и паями фондов составила 12,6%. Частные инвесторы были основными участниками вечерней сессии с долей 85%, активнее всего совершая торговые операции с паями БПИФа денежного рынка «Ликвидность», акциями Сбербанка, Газпрома, ЛУКОЙЛа, Яндекса, Т-Банка, Мечел, НОВАТЭКа, Банка ВТБ и Татнефти.
Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) составило 5,84 млн. Торговый оборот на них в августе 2024 составил 226,8 млрд рублей. В структуре оборота 75% – сделки с акциями, 9% – с облигациями и 16% – с паями фондов.
Регионы-лидеры по количеству открытых ИИС — Москва, Московская область и Санкт-Петербург. За ними следуют Свердловская область, Краснодарский край, Башкортостан, Татарстан, Ростовская, Челябинская и Самарская области.
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