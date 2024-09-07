Чистая прибыль страховых компаний в первом полугодии сократилась на 15%: причина

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, чистая прибыль российских страховщиков в первом полугодии 2024 года снизилась на 14,9%, составив 211,1 млрд рублей.

Согласно обзору ЦБ ключевых показателей деятельности страховщиков за II квартал 2024, состав их совокупной чистой прибыли распределился так:

166,3 млрд рублей — компании, занимающиеся страхованием, отличным от страхования жизни;

40,4 млрд — страховщики жизни;

оставшаяся часть — компании, специализирующиеся на обязательном медицинском страховании и общества взаимного страхования.

По данным статистики Банка России, в I полугодии 2024 страховой рынок показал рост сборов на 20,5% по сравнению с I полугодием 2023 года, достигнув почти 1,294 трлн рублей. Выплаты страховщиков увеличились на 18% и составили 583,7 млрд рублей.

«Основная причина сокращения прибыли — ухудшение инвестиционных результатов из-за отрицательной переоценки валютных и финансовых активов», — считают аналитики ЦБ.

Вместе с тем, в первом полугодии 2024 рост процентных ставок способствовал увеличению процентных доходов страховщиков. Результаты их страховой деятельности улучшились — благодаря операциям по страхованию жизни и другим видам страхования по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По итогам первого полугодия 2024 рентабельность страхового рынка снизилась: