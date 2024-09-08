Особая экономическая зона «Санкт-Петербург» опубликовала каталог продукции своих резидентов

На территории ОЭЗ «Санкт-Петербург» действуют различные льготы и преференции, которые позволяют компаниям-резидентам вести деятельность на выгодных условиях.

Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Санкт-Петербург» – это государственный проект, направленный на привлечение российских и иностранных инвестиций.

Специализация ОЭЗ, льготы и преференции, выгодное геополитическое положение и высокий кадровый потенциал города позволили привлечь 73 высокотехнологичных компании-резидента. 16 из них уже успешно экспортируют свою продукцию по всему миру, сообщает РСПП.

В каталоге представлена общая информация о резидентах, их сферах деятельности, основных потребителях продукции, направлениях экспорта, производимой продукции и партнерах. Он поделен на 4 условных кластера, которые исторически сформировались на территории питерской ОЭЗ:

фармацевтика и биотехнологии;

приборостроение и новые материалы;

информационные технологии и телекоммуникации;

микроэлектроника.

Это позволит потенциальному партнеру быстро сориентироваться и найти необходимую продукцию.