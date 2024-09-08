Экономист спрогнозировал долгосрочное повышение аренды жилья в России

Из-за разрыва между арендными и ипотечными платежами в 3-4 раза, есть основания полагать, что ставки аренды могут увеличиться.

По мнению эксперта, у опережающего роста арендных ставок существует множество причин, включая долгосрочные факторы.

«В условиях отмены льготной ипотеки приобретение недвижимости становится более обременительным, и спрос перенаправляется в сегмент съема. Этот эффект усиливается возвращением части мигрантов, а также снижением распространенности удаленных и гибридных графиков работы», — отметил Морковкин.

Он подчеркнул, что в текущих условиях целесообразно рассматривать альтернативные способы государственной поддержки улучшения жилищных условий населения.

Эксперт предложил в том числе лизинг жилья, который предполагает субсидирование длительной аренды квартиры по фиксированной стоимости с возможностью дальнейшего выкупа. Такой подход может помочь решить проблему доступности жилья для многих граждан.