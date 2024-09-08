📆 Роспатент: фраза «третье сентября» не для всех, поскольку это товарный знак

Оказывается, «третье сентября» — это зарегистрированный товарный знак в пяти классах Международной классификации товаров и услуг.

В переписке и бытовом общении мы часто используем слова, многие из которых могут быть зарегистрированы как товарные знаки (ТЗ).

Размещать где-либо зарегистрированный товарный знак без согласия владельца ТЗ в коммерческих или рекламных целях нельзя. Такое использование чужого обозначения может грозить судебным разбирательством и штрафом в пользу правообладателя, пояснил Роспатент.

А упоминание ТЗ без коммерческого подтекста не нарушает права владельца.

Вот официальная ссылка на третье сентября как товарный знак.

Почти 1 млн товарных знаков содержат реестры Роспатента. Большинство — словесные. Поэтому найти уникальное слово становится все сложнее. При этом некоторые слова зарегистрированных обозначений являются неохраняемыми элементами товарного знака, если они описательные. Их можно свободно использовать в предпринимательской деятельности.