Продукция только 212 производителей может по закону называться «органической»

К концу августа органы по сертификации органического производства, аккредитованные Росаккредитацией, выдали более 450 сертификатов. Действующую аккредитацию в настоящее время имеет восемь таких органов.

Сведения о выданных сертификатах вносят в Единый государственный реестр производителей органической продукции Минсельхоза. С момента запуска системы в 2020 году органы по сертификации органического производства выдали в общей сложности 477 сертификатов. Впоследствии 171 сертификат прекратил свое действие.

На конец августа у 212 компаний-производителей 306 сертификатов на органическое производство, отмечает Росаккредитация.

С 1 сентября 2024 года наличие органического сертификата обязательно для получения права использовать в маркировке термины «биодинамический», «биологический», «экологический», «экологически чистый», «зеленый», обозначениями «эко» и «био» и их производные.

Ранее требовалось подтверждение производителем через сертификацию только маркировки продукции словом «органический» и производными от него.

За нарушение этого требования грозит административный штраф для недобросовестного производителя или продавца: 100-500 тыс. руб.

Рынок органической продукции в России оценивается в 27,6 млрд руб., из которых сертифицированы продукты только на 16 млрд, в то время как у остальных органический статус не подтвержден. Это данные Роскачества.

В июле 2023 Правительство утвердило стратегию развития производства органической продукции до 2030 года, по которой объем конечного производства «органики» должен вырасти до 114,5 млрд руб.

Лидерами рейтинга регионов полугодия 2024 по количеству сертифицированных производителей органической продукции стали Воронежская область, Краснодарский край и Московская область.