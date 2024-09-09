Когда матпомощь сотрудникам облагается страховыми взносами, уточнил Минфин

В НК есть перечень материальной помощи, оказываемой работодателями своим сотрудникам, которая не облагается страховыми взносам. Перечень и лимиты смотрите в нашей таблице.

Иная матпомощь в иной сумме облагается страховыми взносами в общем порядке.

Об этом сообщает Минфин в письме от 26.06.2024 № 03-15-05/59703.