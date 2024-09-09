Страховые взносы

Когда матпомощь сотрудникам облагается страховыми взносами, уточнил Минфин

В НК есть перечень материальной помощи, оказываемой работодателями своим сотрудникам, которая не облагается страховыми взносам. Перечень и лимиты смотрите в нашей таблице.

Вид материальной помощи

Норма НК

Необлагаемый лимит

В связи со стихийным бедствием или другим чрезвычайным обстоятельством в целях возмещения причиненного материального ущерба или вреда здоровью

подп. 3 п. 1 ст. 422 НК

без лимита

Пострадавшим работникам от терактов на территории РФ

подп. 3 п. 1 ст. 422 НК

без лимита

В связи со смертью члена семьи

 

подп.3 п. 1 ст. 422 НК

без лимита

При рождении (усыновлении) ребенка, установлении опеки над ребенком

подп.3 п. 1 ст. 422 НК

50 000 руб.

Оказываемая работодателями своим работникам

подп.11 п. 1 ст. 422 НК

4 000 руб.

Иная матпомощь в иной сумме облагается страховыми взносами в общем порядке.

Об этом сообщает Минфин в письме от 26.06.2024 № 03-15-05/59703.

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