Когда матпомощь сотрудникам облагается страховыми взносами, уточнил Минфин

Вид материальной помощи
Норма НК
Необлагаемый лимит
В связи со стихийным бедствием или другим чрезвычайным обстоятельством в целях возмещения причиненного материального ущерба или вреда здоровью
без лимита
Пострадавшим работникам от терактов на территории РФ
без лимита
В связи со смертью члена семьи
без лимита
При рождении (усыновлении) ребенка, установлении опеки над ребенком
50 000 руб.
Оказываемая работодателями своим работникам
4 000 руб.
Иная матпомощь в иной сумме облагается страховыми взносами в общем порядке.
Об этом сообщает Минфин в письме от 26.06.2024 № 03-15-05/59703.
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