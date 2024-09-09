Бухгалтерский учет

Когда выручка признается в бухучете

При признании выручки в бухучете надо ориентироваться на нормы ПБУ 9/99 «Доходы организации».

Разъяснение дает Минфин в письме от 02.05.2024 № 07-01-09/40563.

Условия признания выручки такие:

  • организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным образом;

  • сумма выручки может быть определена;

  • имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации;

  • право собственности (владения, пользования и распоряжения) на товар перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);

  • расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

При этом компании с упрощенным бухучетом могут признавать выручку кассовым методом даже если товары еще не отгружены (услуги не оказаны).

Отметим, что по ПБУ 9/99 доходами не признаются:

  • НДС;

  • предоплата;

  • задаток;

  • залог;

  • погашение кредита (займа).

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