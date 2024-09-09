Когда выручка признается в бухучете

Разъяснение дает Минфин в письме от 02.05.2024 № 07-01-09/40563.
Условия признания выручки такие:
организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным образом;
сумма выручки может быть определена;
имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации;
право собственности (владения, пользования и распоряжения) на товар перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.
При этом компании с упрощенным бухучетом могут признавать выручку кассовым методом даже если товары еще не отгружены (услуги не оказаны).
Отметим, что по ПБУ 9/99 доходами не признаются:
НДС;
предоплата;
задаток;
залог;
погашение кредита (займа).
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