Как бухгалтеру работать с электронными транспортными накладными

Внедрение электронных транспортных накладных и электронных путевых листов позволяет упростить работу с документами и сократить время на их обработку.

О практическом опыте внедрения ЭТрН (электронных транспортных накладных) и ЭПЛ (электронных путевых листов) расскажут специалисты сервиса «Платформа ЭПД» на вебинаре «ЭТрН и ЭПЛ. Ключевое для бухгалтера при работе с автотранспортом». Он состоится уже завтра в 11:00 мск!

На вебинаре разберем:

Электронные перевозочные документы (ЭПД). Главное для бухгалтера.

Внедрение ЭТрН (электронные транспортные накладные) и ЭПЛ (электронные путевые листы). Практический опыт.

Результаты первого этапа эксперимента по перевозке алкоголя с применением ЭПД.

Почему важно успеть отладить бизнес-процессы в сфере ЭПД — до внедрения обязательности от государства.

Как понять, какое решение подходит для вашего бизнеса.

Спикеры: Дмитрий Аникин — эксперт сервиса «Платформа ЭПД» и Александр Козлов — руководитель группы продаж «Платформа ЭПД», Платформа ОФД.

Ждем вас на вебинаре завтра в 11:00 мск!