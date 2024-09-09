Как бухгалтеру работать с электронными транспортными накладными

О практическом опыте внедрения ЭТрН (электронных транспортных накладных) и ЭПЛ (электронных путевых листов) расскажут специалисты сервиса «Платформа ЭПД» на вебинаре «ЭТрН и ЭПЛ. Ключевое для бухгалтера при работе с автотранспортом». Он состоится уже завтра в 11:00 мск!
На вебинаре разберем:
Электронные перевозочные документы (ЭПД). Главное для бухгалтера.
Внедрение ЭТрН (электронные транспортные накладные) и ЭПЛ (электронные путевые листы). Практический опыт.
Результаты первого этапа эксперимента по перевозке алкоголя с применением ЭПД.
Почему важно успеть отладить бизнес-процессы в сфере ЭПД — до внедрения обязательности от государства.
Как понять, какое решение подходит для вашего бизнеса.
Спикеры: Дмитрий Аникин — эксперт сервиса «Платформа ЭПД» и Александр Козлов — руководитель группы продаж «Платформа ЭПД», Платформа ОФД.
Ждем вас на вебинаре завтра в 11:00 мск!
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