Какие подводные камни есть у патентной системы налогообложения: смотрите видео!

Многим предпринимателям кажется, что патент является самым простым. ПСН не требует особых трудозатрат, отчетности и учета. Но у ПСН есть тоже подводные камни.

Патент – одна из самых простых систем налогообложения для ИП, и она удобнее многих других систем налогообложения. Но надо четко понимать, кто может применять ПСН, как работать на патенте, с какими режимами можно совмещать.

Анастасия Опарина — старший партнер и руководитель налоговой практики ЮФ Дюков, Опарина и партнеры — рассказала все про патентную систему налогообложения и о подводных камнях в ее применении. Смотрите видео ниже!

Эксперт затронула следующие темы: