Какие подводные камни есть у патентной системы налогообложения: смотрите видео!

Патент – одна из самых простых систем налогообложения для ИП, и она удобнее многих других систем налогообложения. Но надо четко понимать, кто может применять ПСН, как работать на патенте, с какими режимами можно совмещать.
Анастасия Опарина — старший партнер и руководитель налоговой практики ЮФ Дюков, Опарина и партнеры — рассказала все про патентную систему налогообложения и о подводных камнях в ее применении. Смотрите видео ниже!
Эксперт затронула следующие темы:
Патентная система налогообложения: особенности применения.
Риски применения ПСН для ИП.
Особенности совмещения с другими режимами в 2024-2025 году.
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