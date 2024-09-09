ПСН

Какие подводные камни есть у патентной системы налогообложения: смотрите видео!

Многим предпринимателям кажется, что патент является самым простым. ПСН не требует особых трудозатрат, отчетности и учета. Но у ПСН есть тоже подводные камни.

Патент – одна из самых простых систем налогообложения для ИП, и она удобнее многих других систем налогообложения. Но надо четко понимать, кто может применять ПСН, как работать на патенте, с какими режимами можно совмещать.

Анастасия Опарина — старший партнер и руководитель налоговой практики ЮФ Дюков, Опарина и партнеры — рассказала все про патентную систему налогообложения и о подводных камнях в ее применении. Смотрите видео ниже!

Эксперт затронула следующие темы:

  • Патентная система налогообложения: особенности применения.

  • Риски применения ПСН для ИП.

  • Особенности совмещения с другими режимами в 2024-2025 году.

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