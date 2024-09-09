Как воспользоваться правом на амнистию по дроблению бизнеса в 2025 году

ФНС продолжает усиливать контроль над схемами дробления бизнеса. За уклонение от уплаты налогов предпринимателям может грозить уголовная ответственность.
Для того, чтобы помочь вам избежать проблем с законом и сохранить бизнес, мы записали новый онлайн-курс «Дробление бизнеса-2025». Программа курса основана на положениях федерального закона № 176-ФЗ от 12 июля 2024 года, который регламентирует проведение амнистии за дробление бизнеса.
Во время обучения мы подробно разберем, что такое добровольный отказ от дробления и какие условия должна соблюсти компания, чтобы воспользоваться амнистией.
Вы получите пошаговую инструкцию по тому, как провести процедуру амнистии по дроблению вашего бизнеса за 2022-2024 годы.
Что в программе
В онлайн-курсе 21 видеоурок, удобные конспекты, дополнительные материалы, пошаговые инструкции и тесты, которые помогут вам закрепить полученные знания.
Вы узнаете
какие признаки дробления бизнеса учитывает ФНС;
как налоговики отслеживают незаконное дробление;
как проходит выездная налоговая проверка по факту дробления;
какое наказание может получить компания за незаконное дробление бизнеса;
кто имеет право на амнистию;
как провести процедуру амнистии.
Проверите, есть ли у вашего бизнеса признаки дробления, которые могут привлечь внимание налоговой, сможете ли их ликвидировать или заранее подготовиться к выездной проверке, если вам уже пришло уведомление.
Вы получите рекомендации экспертов, а также подробные разъяснения ФНС по тому, как правильно провести процедуру амнистии и уберечь бизнес от негативных последствий.
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