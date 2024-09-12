Как бухгалтерам работать с машиночитаемой доверенностью: нюансы

Без МЧД уполномоченные работники не смогут сдать отчетность в налоговую, завести товар с маркировкой в систему «Честный ЗНАК», а также обмениваться документами с контрагентами и удаленными сотрудниками.

С 1 сентября 2024 сотрудники должны при электронном взаимодействии применять квалифицированный сертификат для физического лица и одновременно машиночитаемую доверенность (МЧД), выданную от имени компании или ИП. Об этом рассказал один из ведущих экспертов компании «Такском» Антон Митюков в ходе V Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка».

Машиночитаемая доверенность создается в формате .xml и подписывается электронной подписью. МЧД регистрируется и хранится в информационной системе хранения (ИСХ).

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Доверенность можно передать при взаимодействии с контрагентом или в автоматизированной информационной системе. Вместе с документами передается либо МЧД (XML + SIG), либо ее GUID и данные о ИСХ. Требования в передаче доверенности определяются ИСХ или нормативными документами в случае с B2B документооборотом.

Чтобы прекратить действие МЧД, представитель доверителя, который действует без доверенности, должен подписать заявку и направил ее в ИСХ.

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