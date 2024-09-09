Введены льготы по налогу на имущество для участников СВО и их семей

Лица, принимающие (или принимавшие) участие в специальной военной операции, а также члены их семей освобождены от уплаты налога на имущество физических лиц.

Льготы на уплату налогов на имущество физических лиц теперь распространяются на участников СВО и иных получателей льгот. Члены их семей также могут рассчитывать на эти преференции: супруги, несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет и другие лица.

Положения законодательства действуют в отношении налоговых периодов 2022 и 2023 годов.

Об этой мере поддержки напоминает ФНС и разъясняет порядок перерасчета налога для плательщиков, имеющих право на налоговую льготу.

Плательщики могут получить уведомление без учета льготы. Причиной может быть отсутствие у налогового органа необходимых сведений для подтверждения права на льготу, в том числе из-за неполучения данных в рамках межведомственного взаимодействия.

Налоговый орган автоматически выполнит перерасчет налога, начиная с налогового периода, когда возникло основание для льготы. Для этого необходимо представить подтверждающие документы в соответствии с Налоговым кодексом и другими федеральными законами.

После проведения перерасчета новые уведомления по объекту налогообложения не формируются. Тем не менее, сумма налога к уплате будет уменьшена на сумму предоставленной налоговой льготы.