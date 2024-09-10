Выдачи IT-ипотеки сократились в 17 раз

После изменения условий предоставления льготной ипотеки IT-специалистам спрос на такие кредиты резко упал. Сейчас займы нельзя оформить для покупки жилья в Москве и в Санкт-Петербурге.

В августе 2024 года объем выданных кредитов по льготной программе IT-ипотеки сократился в 17 раз, с 30,2 до 1,76 млрд рублей.

Условия предоставления кредита на покупку жилья для IT-специалистов изменились с 1 августа. Из программы исключили Москву и Санкт-Петербург, с начала года на эти города приходилось 54% от всех выданных кредитов. Об этом пишут «Известия».

Кроме того, власти скорректировали ставку по льготному кредитованию с 5% до 6% годовых. Лимит выдачи упал до 9 млн рублей во всех регионах. Раньше в города-миллионниках можно было получить до 18 млн.

В банке «Новиком» сообщили, что спрос на IT-ипотеку упал, а число заявок от клиентов сократилось втрое.

«В июле банки еще выдавали предодобренные кредиты по старым правилам. Заявки, поданные на новых условиях в августе, еще находятся на рассмотрении. О результатах говорить преждевременно», — сказали в Минцифры.

Чтобы подстроиться под новые требования, банки взяли паузу и перезапускают свои программы для IT-специалистов. Сбербанк начал выдавать IT-ипотеку только в конце августа.

«Из всех льготных программ только семейная ипотека сейчас может хоть как-то поддерживать выдачи», — заявил управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.

В августе выдачи семейной ипотеки выросли с 76 до 163 млрд рублей. Оформить семейную ипотеку могут родители хотя бы с одним ребенком до шести лет. Раньше она была доступна семьям с двумя детьми до 18 лет.