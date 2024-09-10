Минфин защитит деньги инвесторов на брокерских счетах

В случае банкротства брокера, инвесторы смогут получить компенсацию и вернуть свои средства.

Минфин готовит новый проект по развитию финансового рынка, который включает в себя создание системы защиты средств инвесторов, если брокер обанкротится.

«Мы также разрабатываем механизм страхования средств, которые находятся под управлением брокеров. Соответственно, в случае банкротства профессионального участника рынка гражданин также сможет получить компенсацию», — сказал директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев.

В конце января 2024 года число физлиц с брокерскими счетами на Мосбирже достигло 30,2 млн человек, что составляет почти четверть взрослого населения страны.