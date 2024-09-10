Кабмин продлил действие упрощенного порядка при подтверждении соответствия продукции

Упрощенный порядок будет действовать до 1 сентября 2025 года и распространится на ввозимую и выпускаемую продукцию, для которой нужны сертификаты и декларации соответствия.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства от 31.08.2024 № 1196, по которому упрощенный порядок подтверждения соответствия продукции будет продлен на год — до 1 сентября 2025 года.

Производители и импортеры продолжат экономить время на оформлении сертификации. В упрощенном порядке можно подтвердить соответствие продукции техническим регламентам, а также национальным и межгосударственным стандартам. Такие документы нужны как при ввозе товаров из-за границы, так и выпуске в оборот на территории РФ.

Упрощенный порядок установили в марте 2022 года, чтобы импортеры могли предоставлять декларации соответствия без проведения долгих лабораторных исследований товаров.

«Мера, принятая в условиях санкционных ограничений, доказала свою эффективность, поэтому ее решено продлить», — сказано на сайте кабмина.

После подачи упрощенной декларации производители и экспортеры должны в течение шести месяцев подтвердить соответствие продукции требованиям технических регламентов. Это позволяет не пропустить на рынок некачественные товары и сократить нагрузку на бизнес.