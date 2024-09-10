⚡️ Итоги дня: в Москве будет полярное сияние, Apple представила новый iPhone, а Ozon сделал публичные профили пользователей

Москвичи смогут увидеть полярное сияние в ночь на 11 сентября. Появление северного сияния вызвано мощной магнитной бурей, которая стала самой сильной как минимум за последние пять лет.

Россияне стали экономить на новой одежде. В июне-августе число покупателей в магазинах одежды и обуви упало на 10%.

Apple представила iPhone 16. Новая версия смартфона сделана из алюминия для космических кораблей. Стоимость начинается от 113 тыс. рублей.

Huawei представил первый в мире трехсекционный складной смартфон. Цена Mate XT составляет от 20 тыс. юаней с памятью в 256 ГБ до 24 тыс. юаней за память в 1 ТБ. То есть примерно от 250 до 300 тыс. рублей.

Из Омска по городам Сибири отправился первый туристический поезд.

«Автодор» разработал музыкальную разметку для своих трасс, которая при смещении автомобиля к обочине будет воспроизводить музыкальный фрагмент.

В Санкт-Петербурге началось строительство скоростной трамвайной линии «Славянка». Она свяжет Балканскую площадь в Купчино, микрорайоны Шушары и Славянка.

Ozon запустил публичный профиль пользователя, в котором видны отзывы человека на покупки. При этом пользователи могут полностью скрыть свой профиль (отключить функцию в личном кабинете), скрыть отдельные отзывы, а также изменить «публичное имя».