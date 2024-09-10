К 2030 году власти задумаются, а нужны ли наличные деньги

Выпуск и обслуживание наличных дорого обходятся банковской системе в условиях, когда 90% платежей проходят по безналу.

Замгендиректора «Гознака» Георгий Корнилов заявил, что к 2030 году начнется дискуссия о необходимости существования наличных денег.

«Это не означает, что в 2030 году не будет наличных денег, это означает, что в 2030 году дискуссия о том, насколько необходимо наличное денежное обращение, начнется в полной мере», — сказал Георгий Корнилов.

Сейчас только 10% платежей проходят с помощью наличных средств, остальные 90% приходятся на безналичные расчеты. Бумажные деньги и монеты стали дороже обходиться банковской системе, поэтому в стране продолжат тестировать новые платежные инструменты.