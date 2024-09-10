К 2030 году власти задумаются, а нужны ли наличные деньги

Замгендиректора «Гознака» Георгий Корнилов заявил, что к 2030 году начнется дискуссия о необходимости существования наличных денег.
«Это не означает, что в 2030 году не будет наличных денег, это означает, что в 2030 году дискуссия о том, насколько необходимо наличное денежное обращение, начнется в полной мере», — сказал Георгий Корнилов.
Сейчас только 10% платежей проходят с помощью наличных средств, остальные 90% приходятся на безналичные расчеты. Бумажные деньги и монеты стали дороже обходиться банковской системе, поэтому в стране продолжат тестировать новые платежные инструменты.
Комментарии5
Странные, однако! Моей маме 84. Она не может даже с кнопочным телефоном справиться при наборе цифр (тремор рук), карту вообще не воспринимает, соответственно... но наличку считать еще не разучилась... Планирует прожить до 119 ))
Они не странные, они продуманные. Наличку тяжелее отследить.
а пенсионеров, которые пенсию налом получают и в банкомат не дойдут - в топку?
Не переживайте... Коррупция не может обходиться без наличных денег.