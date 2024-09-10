Утвержден перечень компаний, которым рекомендовано составлять промежуточную консолидированную финотчетность за 3, 6 и 9 месяцев

Распоряжение Правительства от 02.09.2024 № 2405-р принято в соответствии с законом о консолидированной финансовой отчетности.

Согласно документу, список организаций, которым рекомендовано составлять промежуточную консолидированную финансовую отчетность за 3, 6 и 9 месяцев отчетного года, включает 31 компанию. Это в том числе Ростелеком, Транснефть, Россети, Газпром, РЖД, Аэрофлот, Ростелеком, Почта России, РОСНАНО, Корпорация развития Дальнего Востока, ГЛОНАСС, Гознак, ДОМ.РФ, РусГидро.

С 2025 года составление промежуточной консолидированной финотчетности для таких организаций станет обязательным.

Установлены объемы, сроки и порядок ее представления в Минфин и Росимущество.

Отдельно оговорено, что госкомпаниям «Российские автомобильные дороги», госкорпорациям Роскосмос, Ростех и ВЭБ.РФ, а также ППК «Фонд развития территорий» тоже рекомендовано составлять такую отчетность за 3, 6 и 9 месяцев начиная с 2025 года.