Банки в 2023 году выплатили россиянам 500 млрд рублей кешбэка

Банки зарабатывают в 4,5 раза больше на своих платежных сервисах, чем при оплате через СБП. Этот доход возвращается клиентам в виде кешбэка.

Так, в 2023 году российские банки выплатили своим клиентам кешбэка на 500 млрд рублей.

«Высокая сумма доходов обусловлена экономикой карточных и pay-сервисов. Банки не могут развивать лояльность через СБП, так как это зависит от текущей экономики», — отметил вице-президент, замдиректора департамента платежных систем Т-Банка Сергей Хромов в рамках ПЛАС-Форума «Платежный бизнес и денежное обращение».

В России активно внедряется технология QR-кодов, что способствует развитию pay-сервисов на развивающихся рынках. В стране реализуются два единых QR-кода — от НСПК и группы банков.

В едином QR-коде группы банков основными способами оплаты для клиентов станут pay-сервисы трех крупнейших банков — Сбера, Альфа-банка и Т-Банка. При использовании этих сервисов клиенты смогут получать кешбэк аналогично оплате картой. Кроме того, им будут доступны СБП и цифровой рубль. Введение единого стандарта оплаты должно повысить доверие покупателей к QR-оплатам.

Вице-президент Т-Банка сообщил, что по прогнозам экспертов, доля некарточных методов оплаты в России достигнет 35% к 2026 году, а к концу 2024 года составит 20%.

Кроме того, ожидается рост доли мировых оплат с pay-сервисами в офлайне — в 1,5 раза к 2027 году. При этом почти половина всех офлайн-оплат будет приходиться на эти сервисы. В онлайне доля pay-сервисов превысит 60% к 2027 году.