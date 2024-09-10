Предприниматели смогут на Авито настраивать рекламу через СберТаргет

СберТаргет позволит бизнесменам быстро запускать рекламу товаров и услуг на платформах объявлений, в поисковиках, соцсетях, на картах и через СМС.

В сервисе Сбера по запуску рекламы «СберТаргет» добавилась новая площадка — Авито.

Бизнесмены, которые до 30 сентября 2024 года запустят рекламу на Авито через СберТаргет, получат бонусы на продвижение товаров.

«При регистрации как профессиональный продавец и оформлении подписки «Расширенная» или «Максимальная» доступно 8 000 бонусов (1 бонус = 1 рубль). Акция действует для пользователей, которые за последние полгода тратили менее 1 000 рублей в месяц на продвижение и размещение товаров на Авито», — сообщается на сайте Сбера.

Яков Пейсазхон, директор Авито Рекламы, подчеркнул, что Авито предлагает уникальные рекламные возможности для более чем 70 млн пользователей. Платформа предоставляет глубокий таргетинг и разнообразные форматы медийной рекламы.