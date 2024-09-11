Законопроекты

Предложили запретить продажу алкоголя лицам до 21 года

Депутаты Госдумы намерены подготовить законопроект, который запретит продажу и употребление алкоголя лицами младше 21 года.

В случае нарушения предлагаемых норм виновным будет грозить административная ответственность.

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Бийсултан Хамзаев, заместитель руководителя межфракционной рабочей группы по защите здоровья граждан от алкогольной, табачной и наркотической угроз, сообщил :

«Таким образом РФ продолжит проводить мягкую, аккуратную антиалкогольную политику, сокращая возраст потребления алкоголя, поднимая вверх существующую планку».

Хамзаев также предложил вводить административную ответственность для нарушителей, сравнив алкоголь с оружием и подчеркивая, что для его покупки необходимо «полное созревание личности».

Комментарии

3
  • В Виктория
    Главный бухгалтер

    Депутат Госдумы от Свердловской области Жанна Рябцева призвала россиянок рожать в 18-19 лет,

    законопроект, запрещающий продажу и употребление алкоголя лицами младше 21 года.

    есть ощущение, что где-то они просчитались

    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      типа, сначала родить, а потом нажраться? ))))))

      Всё с ног на голову!

      Хотя.... определённая логика в этом есть.