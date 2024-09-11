Предложили запретить продажу алкоголя лицам до 21 года

В случае нарушения предлагаемых норм виновным будет грозить административная ответственность.
Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Бийсултан Хамзаев, заместитель руководителя межфракционной рабочей группы по защите здоровья граждан от алкогольной, табачной и наркотической угроз, сообщил :
«Таким образом РФ продолжит проводить мягкую, аккуратную антиалкогольную политику, сокращая возраст потребления алкоголя, поднимая вверх существующую планку».
Хамзаев также предложил вводить административную ответственность для нарушителей, сравнив алкоголь с оружием и подчеркивая, что для его покупки необходимо «полное созревание личности».
Комментарии3
в 21 год люди уже завязывают с употреблением! а они...
есть ощущение, что где-то они просчитались
типа, сначала родить, а потом нажраться? ))))))
Всё с ног на голову!
Хотя.... определённая логика в этом есть.