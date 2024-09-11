Как вести бухгалтерию на маркетплейсе по новым правилам 2025 года: смотрите видео!

ФНС усилила проверки в отношении селлеров, которые торгуют на маркетплейсах. Это свидетельствует о возрастающем интересе налоговиков к сфере e-commerce.

В июле 2024 года множество продавцов на маркетплейсах столкнулись с запросами от ФНС на предоставление пояснений по вопросам учета доходов. Началась масштабная волна проверок, направленных на выяснение правильности отражения доходов селлерами.

Особенно остро эта ситуация затронула предпринимателей на УСН, перед которыми встала необходимость разобраться, как изменится их работа в 2025 году с введением обязательного НДС.

Руководитель аутсорсинговой компании Ирина Гамова разобрала топ-5 самых дорогих ошибок на маркетплейсах, а также рассказала, что будут проверять налоговики у селлеров. Смотрите видеозапись вебинара!

Эксперт затронула такие важные темы как: