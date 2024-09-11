Казахстанский Home Credit Bank перестал работать с «дочкой» ВТБ

Из-за риска попасть под вторичные санкции банк перестал взаимодействовать с ВТБ Казахстан. Home Credit Bank больше не принимает платежи со стороны ВТБ.

Home Credit Bank из Казахстана отказался переводить средства клиентов в ВТБ Казахстан, а также из него. Операции прекратили в тенге и другой иностранной валюте.

«В связи с международными санкциями, введенными в отношении АО ДО Банк ВТБ Казахстан, АО «Home Credit Bank‎» принял решение о прекращении взаимодействия с ВТБ Казахстан с целью исключения рисков применения вторичных санкций, в том числе, в отношении клиентов Банка», — сказано на сайте кредитной организации.

Из всех российских банков только у ВТБ осталась «дочка» в Казахстане. В июле 2024 года банк ВТБ Казахстан попал в санкционный список США. Это значит, что работа с компанией может обернуться вторичными санкциями для их партнеров.