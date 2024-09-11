Когда получение налоговой выгоды будет признанно законным

Бизнес имеет право законно уменьшать суммы налогов, если не искажает отчетность и снижение обязательств — не основная цель сделок с лицами на специальных режимах налогообложения.

Дробление бизнеса представляет собой разделение единой предпринимательской деятельности между несколькими формально самостоятельными. Причем основная цель этого — занижение сумм налогов путем применения специальных налоговых режимов.

Согласно ст. 54.1 НК, есть три условия для законного уменьшения суммы налогов:

Налогоплательщик не допустил искажений в бухгалтерской и налоговой отчетности. Обязательство по сделке исполнено именно тем лицом, которое заявлено стороной договора. Либо лицом, к которому обязательство перешло по закону или договору (например, по договору цессии, в порядке правопреемства и т. п.). Снижение размера налоговых обязательств не является основной целью сделки.

В делах о дроблении важно доказать деловую цель. Она должна исключать, что компания совершила те или иные действия с единственной целью экономии на уплате налогов.

Подробнее о том, как ФНС проверяет дробление бизнеса, расскажет эксперт Дмитрий Ряховский на V Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»! Самое яркое бухгалтерское событие осени состоится 12 сентября в Москве на «Красном Октябре». Вас ждут горячие темы, связанные с налоговой реформой-2025. Присоединяйтесь к нам онлайн и слушайте выступления лучших экспертов страны из любой точки мира. Участвовать онлайн.