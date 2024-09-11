При покупке квартиры у родного брата имущественный вычет не дадут

Разъяснение дает Минфин в письме от 26.03.2024 № 03-04-05/26739.
Вычета не будет, если квартира приобретена за счет:
средств работодателей;
средств иных лиц;
средств материнского капитала;
выплат, предоставленных из бюджета.
Также вычета не будет, если квартира куплена у взаимозависимых лиц. Это такие лица:
супруг (супруга);
родители (в том числе усыновители);
дети (в том числе усыновленные);
полнородные и неполнородные братья и сестры;
опекун (попечитель);
подопечный.
Таким образом, если вы купили квартиру у брата или сестры, то вам не дадут имущественный вычет по НДФЛ.
Более того, ранее Минфин разъяснял, что если жена купила квартиру у своего брата, мужу тоже не дадут имущественный вычет.
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