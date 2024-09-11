При покупке квартиры у родного брата имущественный вычет не дадут

В общем случае при покупке квартиры можно получить имущественный налоговый вычет по НДФЛ. Но вычета не будет, если покупка идет за чужой счет или у взаимозависимых лиц.

Разъяснение дает Минфин в письме от 26.03.2024 № 03-04-05/26739.

Вычета не будет, если квартира приобретена за счет:

средств работодателей;

средств иных лиц;

средств материнского капитала;

выплат, предоставленных из бюджета.

Также вычета не будет, если квартира куплена у взаимозависимых лиц. Это такие лица:

супруг (супруга);

родители (в том числе усыновители);

дети (в том числе усыновленные);

полнородные и неполнородные братья и сестры;

опекун (попечитель);

подопечный.

Таким образом, если вы купили квартиру у брата или сестры, то вам не дадут имущественный вычет по НДФЛ.

Более того, ранее Минфин разъяснял, что если жена купила квартиру у своего брата, мужу тоже не дадут имущественный вычет.