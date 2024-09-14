Безопасность данных на потерянных устройствах: что нужно знать

Современные смартфоны и планшеты обладают функциями для удаленной блокировки и очистки данных с утерянных устройств. Важно, чтобы эти функции были активированы и правильно настроены.
Советами по обеспечению безопасности с поделилась руководитель команды ИБ Почты Mail.ru Ксения Кокорева.
Чтобы обезопасить свой аккаунт в случае потери устройства, необходимо придерживаться нескольких правил:
отключить автоматическую авторизацию для важных приложений — несмотря на удобство, это может повысить уровень безопасности;
регулярно создавать резервные копии данных, сохраняя их на облачных сервисах или внешних накопителях;
после восстановления доступа к аккаунтам необходимо следить за их активностью. В случае обнаружения подозрительных действий — незамедлительно изменить пароль и деактивировать аккаунт. Также связаться со службой поддержки, чтобы сообщить о возможном мошенничестве;
использовать беспарольные методы аутентификации, такие как сканирование отпечатков пальцев, распознавание лица или устройства вроде Yubikey.
применять сложные пароли из букв, цифр и символов, и использовать менеджеры паролей для генерации и хранения.
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