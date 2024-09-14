Безопасность данных на потерянных устройствах: что нужно знать

Современные смартфоны и планшеты обладают функциями для удаленной блокировки и очистки данных с утерянных устройств. Важно, чтобы эти функции были активированы и правильно настроены.

Советами по обеспечению безопасности с поделилась руководитель команды ИБ Почты Mail.ru Ксения Кокорева.

Чтобы обезопасить свой аккаунт в случае потери устройства, необходимо придерживаться нескольких правил:

отключить автоматическую авторизацию для важных приложений — несмотря на удобство, это может повысить уровень безопасности;

регулярно создавать резервные копии данных, сохраняя их на облачных сервисах или внешних накопителях;

после восстановления доступа к аккаунтам необходимо следить за их активностью. В случае обнаружения подозрительных действий — незамедлительно изменить пароль и деактивировать аккаунт. Также связаться со службой поддержки, чтобы сообщить о возможном мошенничестве;

использовать беспарольные методы аутентификации, такие как сканирование отпечатков пальцев, распознавание лица или устройства вроде Yubikey.