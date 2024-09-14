Расширили право на получение компенсации за оплату домашнего телефона

Правительство внесло изменения в правила 2005 года компенсации расходов на оплату пользования домашним телефоном.

Кабмин принял постановление от 05.09.2024 № 1224.

Теперь компенсация оплаты домашнего (стационарного) телефона положена не только вдовам (вдовцам) и родителям умерших (погибших) Героев России, Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы, но и:

их несовершеннолетним детям;

детям старше 18 лет, ставшим инвалидами до достижения 18 лет;

детям в возрасте до 23 лет, обучающимся очно.

Регламентированы особенности компенсации. Уточнен перечень документов, прилагаемых к заявлению на получение компенсации.

Ранее аналогичные изменения введены на законодательном уровне.

При отказе в выплате компенсации уполномоченный орган (Минцифры) сообщит об этом с указанием причины письменно. Или через личный кабинет на Госуслугах — в случае подачи заявления через портал.

Документ распространяется на правоотношения, возникшие с 29 мая 2024 года.