Расширили право на получение компенсации за оплату домашнего телефона

Кабмин принял постановление от 05.09.2024 № 1224.
Теперь компенсация оплаты домашнего (стационарного) телефона положена не только вдовам (вдовцам) и родителям умерших (погибших) Героев России, Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы, но и:
их несовершеннолетним детям;
детям старше 18 лет, ставшим инвалидами до достижения 18 лет;
детям в возрасте до 23 лет, обучающимся очно.
Регламентированы особенности компенсации. Уточнен перечень документов, прилагаемых к заявлению на получение компенсации.
Ранее аналогичные изменения введены на законодательном уровне.
При отказе в выплате компенсации уполномоченный орган (Минцифры) сообщит об этом с указанием причины письменно. Или через личный кабинет на Госуслугах — в случае подачи заявления через портал.
Документ распространяется на правоотношения, возникшие с 29 мая 2024 года.
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