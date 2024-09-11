С 14 сентября при госконтроле в сфере соцобслуживания введена новая категория риска

Внесены изменения в Положение 2021 года о федеральном государственном контроле и надзоре в сфере социального обслуживания.

Постановление Правительства от 09.2024 № 1214 закрепило еще одну категория риска, к которой Роструд может отнести объект госконтроля, — чрезвычайно высокий риск.

Критерии отнесения такие:

в ходе последнего планового контрольного (надзорного) мероприятия выявлены нарушения обязательных требований;

контролируемое лицо предоставляет социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания;

численность получателей соцуслуг — более 100 человек.

Инспекционный визит, документарную либо выездную проверку в этом случае проводят раз в год.

Также кабмин расширил критерии отнесения к категориям риска.