С 14 сентября при госконтроле в сфере соцобслуживания введена новая категория риска

Постановление Правительства от 09.2024 № 1214 закрепило еще одну категория риска, к которой Роструд может отнести объект госконтроля, — чрезвычайно высокий риск.
Критерии отнесения такие:
в ходе последнего планового контрольного (надзорного) мероприятия выявлены нарушения обязательных требований;
контролируемое лицо предоставляет социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания;
численность получателей соцуслуг — более 100 человек.
Инспекционный визит, документарную либо выездную проверку в этом случае проводят раз в год.
Также кабмин расширил критерии отнесения к категориям риска.
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