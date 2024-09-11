С 15 сентября заработает регламент доступа к цифровой аналитической платформе статистических данных

Минюст зарегистрировал приказ Росстата от 19.02.2024 № 62, который утвердил порядок функционирования государственной информационной системы «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных».

Приказ № 62 Росстата регламентирует правила и режим функционирования госинфорсистемы, определяет права доступа участников к информации в ней.

Доступ поставщиков информации и пользователей системы возможен после прохождения идентификации, аутентификации и авторизации с использованием:

учетных записей должностных лиц госструктур, МФЦ и иных организаций в ЕСИА;

единого или региональных порталов госуслуг — после прохождения физлицами, в том числе действующими в интересах компаний или ИП, процедур идентификации и аутентификации в ЕСИА;

сертификата ключа проверки усиленной квалифицированной либо неквалифицированной подписи, который создан и используется в инфраструктуре предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

Руководители организаций и ИП могут наделить правами по формированию заявок на организацию доступа к системе статданных уполномоченных физлиц, действующих в их интересах.