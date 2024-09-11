Доля льготной ипотеки остается выше 50%. Но это август и одобрения по прежним условиям

В августе количество выдач по льготным программам составило около 24,5 тыс., что на 47% больше, чем в июле. В крупнейших регионах доля льготной ипотеки остается выше 50%.

По данным аналитиков Домклик, в Санкт-Петербурге доля льготных ипотечных программ достигла 59%, что на 23 п. п. больше в сравнении с июлем.

В Краснодарском крае она составила 57% (+13 п. п.), Тюменской области — 55% (+14 п. п.), Москве — 54% (+17 п. п.), Ростовской области — 50% (+16 п. п.).

В среднем по регионам доля льготной ипотеки в общем объеме выдач в августе составила 47%, увеличившись с 34% в июле.

Аналитики отмечают, что результаты августа ниже показателей ажиотажных месяцев мая (63%) и июня (76%), когда действовали прежние условия «Семейной ипотеки». Тем не менее, текущие значения не отстают от уровня первого квартала 2024 года, который составил 38-48%.

Ранее мы сообщали, что выдачи IT-ипотеки сократились в 17 раз.